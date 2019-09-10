Политика
RT на русскомЛавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов никто не выдавал.
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Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТАСС 06:12
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