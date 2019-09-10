Политика

URA.RuURA.RuЛавров высказался об американском шпионе в правительстве России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал российским журналистам.
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Сергей Лавров
Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТАСС 06:12

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