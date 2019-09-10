Политика
URA.RuЛавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал российским журналистам.
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Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТАСС 06:12
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Авто
BMW представила новый концепт BMW 4-Series Coupe
Автоновости дня 03:51
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже
Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.
ТАСС 08:11
Политика
Госдума открывает осеннюю сессию
Сегодня, 10 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Политика
Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова
В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.
Газета.Ru 09:17
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Кино
Названы самые провальные фильмы в истории Голливуда
Журнал The Hollywood опубликовал топ-3 самых провальных фильмов в истории.
Культуромания 09:37
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Хоккей
Фетисов рассказал, почему российские хоккеисты уезжают за океан
Депутат Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Фетисов объяснил причину массового отъезда российских хоккеистов за океан.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Футбол
Россия вырвала победу у Казахстана 1:0
9 сентября 2019 года в Калининграде встретились Россия – Казахстан в матче 6-ого тура отборочного цикла ЧЕ-2020.
Аргументы недели вчера в 18:20
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Кино
Пирс Броснан: роль Агента 007 пора отдать женщине
Gmbox.ru вчера в 04:11
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36