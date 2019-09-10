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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал российским журналистам.

Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России

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