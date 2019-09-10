Политика

URA.RuURA.RuЛавров высказался об американском шпионе в правительстве России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал российским журналистам.
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Лавров о встрече с Трампом: никто никому никаких гостайн не выдавал

РИА Новости06:49

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему никаких секретов на встрече в 2017 году

Коммерсантъ06:59

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

Интерфакс06:30

Лавров: на встрече с Трампом в мае 2017 года никто никаких госсекретов не выдавал

ТАСС06:44

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

RT на русском06:25

Лавров назвал слухами публикации об осведомителе ЦРУ

РБК07:33

Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России

URA.Ru06:32
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
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Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

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Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

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В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
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Сборная России вернулась в Москву после победы над Казахстаном

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Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

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Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
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Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
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Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Армия и оружие

Суданец из 72-й бригады ВСУ рассказал, что на Донбассе воюет против России

Военное обозрение 06:13
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
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Экономика

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Финансы

Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей

По мнению гендиректора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, именно Россия в ближайшем будущем станет островом стабильности в мировой экономике.
Экспресс газета 07:08
Политика

Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова

Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
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Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Авто

Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября

Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.
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В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
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Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
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Экономика

США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
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Фергюсон назвал скучным бой Нурмагомедова с Порье

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Черчесов ответил на вопрос о совмещении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
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Челябинцы раскритиковали скандальный спектакль Ярославского театра

Добавим, спектакль с июня идет в постоянной программе Ярославского театра, на сентябрь и октябрь запланированы сразу пять показов.
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В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
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В 2019 году доходы петербургского бюджета выросли на 37,5 млрд рублей

В 2019 году доходы составят 629,3 миллиарда рублей, расходы - 670,1 миллиарда рублей.
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Борис Беккер: Медведев играл с Надалем на равных

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, подвёл итоги US Open.
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