Политика

РБКРБКЛавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года. Об этом министр заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ15:00

Подробнее о событии

Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

Коммерсантъ15:52

Лавров высказался за возвращение прямых перелетов между Россией и Грузией

Национальная служба новостей15:37

Лавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией

ТАСС15:32

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

РБК15:22

Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

RT на русском15:06

Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между РФ и Грузией

Интерфакс15:20

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

РИА Новости15:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

РИА Новости 17:51
Технологии

Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Взгляд.ру 15:01
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Авто

Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке

Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe вчера в 23:56
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Происшествия

Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Армия и оружие

Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО

Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Космос

Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Космос

Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях

Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Экономика

АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»

В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 13:56
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Армия и оружие

США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту

Военное дело 06:02
Наука

Детские бутылочки могли появиться в Европе тысячелетия назад

Научная Россия 16:54
Футбол

«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России

Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport 17:12
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Общество

Отечественная «Википедия» обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей

На реализацию проекта уйдет порядка 1,7 млрд рублей. Период работы над проектом уже назначен, он начнется с 2020 года.
Невские Новости 21:02
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Общество

Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Политика

Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе.
РБК 20:53
Шоу-бизнес

Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским

В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Конгресс США начинает процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа, заявила спикер Палаты представителей Ненси Пелоси.
Взгляд.ру вчера в 17:21
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Известия 08:44
Энергетика

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное