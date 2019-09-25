Политика

РБКРБКЛавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года. Об этом министр заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъвчера в 15:00

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Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

Коммерсантъвчера в 15:52

Лавров высказался за возвращение прямых перелетов между Россией и Грузией

Национальная служба новостейвчера в 15:37

Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между РФ и Грузией

Интерфаксвчера в 15:20

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

РБКвчера в 15:22

Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

RT на русскомвчера в 15:06

Лавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией

ТАССвчера в 15:32

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

РИА Новостивчера в 15:12
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Известия вчера в 18:24
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru вчера в 06:52
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Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»

Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru вчера в 02:16
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

РИА Новости 01:08
Экономика

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Экономика

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Экономика

Три компании из Новосибирской области попали в рейтинг крупнейших в России

Три компании из Новосибирской области попали в рейтинг крупнейших в России, сам рейтинг 500 крупнейших российских компаний составило издание РБК.
ГТРК Новосибирск 03:04
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Футбол

Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс вчера в 15:20
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову

РИА Новости вчера в 18:00
Авто

65 внедорожников Jeep Cherokee отзовут в России

Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня вчера в 04:40
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости 24 сентября в 12:40
Политика

Германия выдала визы жителям Донбасса с российскими паспортами

Германия выдает шенгенские визы жителям самопровозглашенных республик Донбасса с новыми российскими паспортами.
Фонтанка.Ру 24 сентября в 10:28
Политика

СК завел дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:35
Футбол

«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу

Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:26
Культура

Nirvana и Queen исчезли из культурного норматива школьников

Замминистра культуры Алла Манилова сказала, что список рекомендованных к изучению произведений искусства был предварительным, поэтому его решили удалить.
МР7.ру 24 сентября в 14:03
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Футбол

Конте установил рекорд в «Интере»

Вчера "Интер" смог победить "Лацио" со счетом 1:0 в пятом туре Серии А. Отмечают, что этот выигрыш стал пятым подряд для "Интера" в этом сезоне чемпионата Италии.
Все про Спорт ру 02:29
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
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