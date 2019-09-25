Политика

РБКРБКЛавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года. Об этом министр заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
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Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

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ТАСС15:32

Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

RT на русском15:06

Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между РФ и Грузией

Интерфакс15:20

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

РИА Новости15:12
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Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

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Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
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Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
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Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена

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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации

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