Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъвчера в 15:00

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Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

Коммерсантъвчера в 15:52

Лавров высказался за возвращение прямых перелетов между Россией и Грузией

Национальная служба новостейвчера в 15:37

Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между РФ и Грузией

Интерфаксвчера в 15:20

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

РБКвчера в 15:22

Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

RT на русскомвчера в 15:06

Лавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией

ТАССвчера в 15:32

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

РИА Новостивчера в 15:12
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:41, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Космос

Экс-чемпион мира по боксу выразил уверенность в том, что Земля плоская

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе британец Карл Фроч заявил, что считает все снимки из космоса компьютерной графикой.
RT на русском вчера в 09:00
Политика

Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости вчера в 13:14
Хоккей

«Трактор» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:6

Znak.com вчера в 12:39
Общество

Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья

iReactor 24 сентября в 14:42
Футбол

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 вчера в 06:05
Общество

В России обнаружили «Царь-асфальт»

Lenta.ru 00:35
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Армия и оружие

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ 24 сентября в 00:16
Авто

В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили 23 сентября в 12:19
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика

Военная помощь Украине от США может задержаться

Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе.
News.ru вчера в 17:14
Политика

Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Российская газета вчера в 21:39
Авто

Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию

Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости вчера в 10:41
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Гаджеты

Google представила Android 10 для бюджетных устройств

Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 00:25
Наука

Бактериальные ферменты сделают красное мясо безопасным для человека

Чтобы полностью успокоить диетологов и других экспертов, ученые создали бактериальные ферменты, которые попросту «съедают» всю N-гликолилнейраминовую кислоту в баранине, свинине или говядине, делая их употребление полностью безопасным.
Faktom вчера в 12:20
Общество

В Пекине открылся крупнейший в мире международный аэропорт

Вести.Финанс вчера в 02:11
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета 24 сентября в 10:42
Футбол

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан 24 сентября в 06:40
Театры

Государственный «Театр Наций» выступит в Барнауле

Вести Алтай вчера в 23:00
Происшествия

Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов

Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ вчера в 17:46
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России вчера в 08:39
Происшествия

Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

Известия вчера в 07:59
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