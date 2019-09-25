Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

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