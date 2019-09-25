Политика
РИА НовостиЛавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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с чего всё началось
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.Коммерсантъ15:00
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Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 07:38
Происшествия
Задержан генерал-майор главка МВД России
Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
RT на русском 08:42
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала, как выглядела до пластики в 18-летнем возрасте
Миллионы подписчиков Ким отметили красоту и обаятельность 18-летней красавицы.
Bimru.ru 12:06
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Политика
Зеленский показал фото с Трампом
Rambler News Service 09:33
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США
В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.
Московский Комсомолец 09:49
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Энергетика
Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа
К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
РБК 16:03
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
ТАСС 14:04
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка из орудий и миномётов
Украинская армия применила артиллерию и миномёты при обстреле окраин Донецка. Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.
News.ru 06:25
Здоровье
Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков
В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM 04:35
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Футбол
«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги
«Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
Спорт-Экспресс 16:48
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51