Политика

ТАССТАССЛавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
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Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

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Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

RT на русском15:06

Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между РФ и Грузией

Интерфакс15:20

Лавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией

ТАСС15:32
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
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Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья

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Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
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Скончался адвокат Александра Кокорина

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