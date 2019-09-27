Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отказалась обвинять Трампа и Помпео в невыдаче виз делегатам

24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США. В Москве сочли действия Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам ООН.
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Помпео подтвердил Лаврову, что не имеет отношения к отказу в визах делегации РФ на ГА ООН

ТАССвчера в 15:51

Помпео сообщил Лаврову о своей непричастности к лишению россиян виз США

РБКвчера в 16:05

Сергей Лавров и Майкл Помпео выговорились, но не договорились

Коммерсантъвчера в 15:53

Москва не считает президента и госсекретаря США причастными к отказу выдать визы членам российской делегации в ООН

Эхо Москвывчера в 21:05

Лавров обратил внимание Помпео на невыдачу виз российской делегации

РЕН ТВвчера в 13:31

Лавров высказал Помпео претензии из-за отказа США в выдаче виз

Московский Комсомолецвчера в 13:27

Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

РИА Новостивчера в 13:22
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Life.ru 26 сентября в 15:03
Политика

В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.
РБК вчера в 13:43
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Футбол

Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ

Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество

Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

Lenta.ru вчера в 12:59
Политика

Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза вчера в 03:46
Политика

Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма

Радио Комсомольская правда 26 сентября в 05:56
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

AFP: при взрыве в Кандагаре пострадали 15 человек

ТАСС 01:09
Происшествия

Посетитель устроил стрельбу в московском клубе

Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
РИА Новости 01:08
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Общество

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия 26 сентября в 15:49
Экономика

S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК вчера в 17:32
Гаджеты

Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12

Ugpressa.ru вчера в 04:18
Единоборства

Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99

Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев потерпел поражение от соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Абсолютного чемпионата "Ахмат" (ACA) 99 в Москве.
Газета.Ru вчера в 14:14
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Здоровье

Геронтолог рассказал, как замедлить старение

Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой

Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera вчера в 16:40
Кино

Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 25 сентября в 08:26
Политика

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Здоровье

В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник

Сегодня, 26 сентября, Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства Башкирии, согласно которому в республике объединят несколько медучреждений.
КП - Уфа вчера в 08:09
Наука

Интенсивные тренировки вызывают усталость не только тела, но и мозга

Собеседник вчера в 10:18
Армия и оружие

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

REGNUM 25 сентября в 08:44
Футбол

Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Матч ТВ 25 сентября в 04:03
Футбол

Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за предел страны в связи с пребыванием под стражей.
RT на русском 01:29
Политика

Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
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