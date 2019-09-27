Политика
РИА НовостиЛавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
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Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие
Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС
Поставки зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости вчера в 07:05
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 26 сентября в 03:28
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru вчера в 09:06
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Политика
В МИД России предложили перенести международные мероприятия из США
Российская сторона предложила перенести все международные мероприятия из Соединенных Штатов в другие страны после отказа в выдаче виз российской делегации.
Газета.Ru 25 сентября в 20:40
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Наука
Названа причина возникновения смертельных суперинфекций
МедиаПоток 26 сентября в 13:49
Происшествия
Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии
Известия вчера в 21:23
Космос
Лондон приступил к разработке гиперзвукового «космического самолета»
Космическое агентство Великобритании объявило о начале тесного сотрудничества с Австралийским космическим агентством над проектом гиперзвукового «космического самолета».
Телеканал 360° 25 сентября в 18:08
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Кино
Фильм «К звёздам» стартовал в российском прокате: рецензия
Газета Metro 26 сентября в 02:10
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 26 сентября в 01:52
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Миняйло на свободу
Басманный суд Москвы не стал продлевать арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Алексею Миняйло и отпустил его на свободу.
RT на русском 26 сентября в 09:10
Политика
8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН
Газета.Ru вчера в 21:00
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Футбол
«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги
«Ливерпуль» может быть отстранен от розыгрыша Кубка английской лиги, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 02:50
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53