Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
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