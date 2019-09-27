Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
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Лавров обратил внимание Помпео на невыдачу виз российской делегации

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Life.ru17:53

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Московский Комсомолец13:27

Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН

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