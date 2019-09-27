Политика
РИА НовостиЛавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
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Apple ограничила мощность беспроводной зарядки в новых iPhone
Мобильные устройства Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max стали первыми устройствами компании, комплектующимися нормальными ЗУ с поддержкой быстрой зарядки.
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Слуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 24 сентября в 19:33
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Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен
Текст рапорта неназванного представителя американских спецслужб с жалобой на президента США Дональда Трампа рассекречен.
Российская газета вчера в 03:40
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За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
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Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 14:15
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UfacityNews.ru вчера в 15:09
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Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
Рамблер 15:22
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Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 13:43
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Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
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Политика
Палата представителей США потребовала у Помпео документы по Украине
Три комитета Палаты представителей США в рамках процедуры об импичменте Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине.
РЕН ТВ 16:42
Политика
США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты Америки вели ограничения против российской компании, троих граждан и пяти судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Минфина США.
Sputnik Узбекистан вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
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Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Политика
Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Руководитель МИД России подчеркнул, что при принятии решения о приостановке авиасообщения с Грузией было объявлено, что это временная мера — она будет отменена, «когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва 16:19
Политика
Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз
МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Телеканал 360° вчера в 07:14
Гаджеты
Google представила версию Android 10 для слабых смартфонов
Xiaomi представила смартфон с настолько большим экраном, что он занял большую часть задней панели.
Кубанские новости вчера в 03:27
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57
Новейший военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57.
Известия 06:29
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru вчера в 08:18
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Общество
Российский блогер запустила проект по принятию себя
Газета Metro 08:17
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Общество
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
RT на русском 10:36