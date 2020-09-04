По словам министра, России неоднократно поступали требования раскрыть детали ситуации. Однако люди перестали запрашивать какие-либо сведения о состоянии Навального, как только он оказался в Германии, передает РИА Новости. Лавров подчеркнул, что Москва до сих пор не располагает информацией.