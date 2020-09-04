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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным

По словам министра, России неоднократно поступали требования раскрыть детали ситуации. Однако люди перестали запрашивать какие-либо сведения о состоянии Навального, как только он оказался в Германии, передает РИА Новости. Лавров подчеркнул, что Москва до сих пор не располагает информацией.В источнике
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Известия

Лавров заявил об открытой позиции России по делу Навального

Известиявчера в 10:13
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газетавчера в 10:11
РЕН ТВ

Лавров: Мы до сих пор не имеем никакой информации по Навальному от ФРГ

РЕН ТВвчера в 09:25
RT на русском

Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 09:57
URA.Ru

Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

URA.Ruвчера в 09:49
Газета.Ru

Лавров сравнил ситуацию Навального с историей Скрипалей

Газета.Ruвчера в 09:40
Фонтанка.Ру

Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего»

Фонтанка.Рувчера в 10:01

Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ruвчера в 13:06
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Доктор Мясников назвал вредные для здоровья традиции

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал несколько традиционных для России представлений о жизни, способных нанести вред здоровью.
Lenta.ruвчера в 06:45
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Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv2 сентября в 05:48
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