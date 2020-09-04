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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным

По словам министра, России неоднократно поступали требования раскрыть детали ситуации. Однако люди перестали запрашивать какие-либо сведения о состоянии Навального, как только он оказался в Германии, передает РИА Новости. Лавров подчеркнул, что Москва до сих пор не располагает информацией.В источнике
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Фонтанка.Ру

Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего»

Фонтанка.Рувчера в 10:01
Известия

Лавров заявил об открытой позиции России по делу Навального

Известиявчера в 10:13
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газетавчера в 10:11
RT на русском

Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

RT на русскомвчера в 15:12
URA.Ru

Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

URA.Ruвчера в 09:49
Газета.Ru

Лавров сравнил ситуацию Навального с историей Скрипалей

Газета.Ruвчера в 09:40
РЕН ТВ

Лавров: Мы до сих пор не имеем никакой информации по Навальному от ФРГ

РЕН ТВвчера в 09:25

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.su3 сентября в 10:48
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ruвчера в 01:58
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