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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным

По словам министра, России неоднократно поступали требования раскрыть детали ситуации. Однако люди перестали запрашивать какие-либо сведения о состоянии Навального, как только он оказался в Германии, передает РИА Новости. Лавров подчеркнул, что Москва до сих пор не располагает информацией.В источнике
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RT на русском

Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

RT на русскомвчера в 15:12
Газета.Ru

Лавров сравнил ситуацию Навального с историей Скрипалей

Газета.Ruвчера в 09:40
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газетавчера в 10:11
Фонтанка.Ру

Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего»

Фонтанка.Рувчера в 10:01
URA.Ru

Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

URA.Ruвчера в 09:49
РИА Новости

Лавров прокомментировал инцидент с Навальным

РИА Новостивчера в 10:25
РЕН ТВ

Лавров: Мы до сих пор не имеем никакой информации по Навальному от ФРГ

РЕН ТВвчера в 09:25

Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru2 сентября в 20:34
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса

Исследование разных способов приготовления мяса показало, что при жарке появляются белковые соединения, способные увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.
Экономика сегоднявчера в 06:24
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Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.
Коммерсантъвчера в 08:57
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Магазин приложений Apple привлёк внимание антимонопольных органов Японии

В свою очередь антимонопольные регулирующие органы Японии заявили, что будут уделять больше внимания практике производителя iPhone в связи разворачивающимся противостоянием между Apple и Epic Games в суде.
3DNewsвчера в 03:52