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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным

По словам министра, России неоднократно поступали требования раскрыть детали ситуации. Однако люди перестали запрашивать какие-либо сведения о состоянии Навального, как только он оказался в Германии, передает РИА Новости. Лавров подчеркнул, что Москва до сих пор не располагает информацией.В источнике
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RT на русском

Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

RT на русскомвчера в 15:12
РИА Новости

Лавров прокомментировал инцидент с Навальным

РИА Новостивчера в 10:25
Газета.Ru

Лавров сравнил ситуацию Навального с историей Скрипалей

Газета.Ruвчера в 09:40
Фонтанка.Ру

Лавров сравнил дела Навального и Скрипалей. Он заверил, что России «скрывать нечего»

Фонтанка.Рувчера в 10:01
URA.Ru

Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

URA.Ruвчера в 09:49
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газетавчера в 10:11
РЕН ТВ

Лавров: Мы до сих пор не имеем никакой информации по Навальному от ФРГ

РЕН ТВвчера в 09:25

NI назвал неустаревающим МиГ-29 благодаря модернизации и новым ракетам

В The National Interest напомнили, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности.
ФАН3 сентября в 15:07
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Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
РИА Новостивчера в 14:43
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SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUM3 сентября в 10:01
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