Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем

Взгляд.ру01:24

Лавров: Россия и Китай не планируют создавать военный союз

RT на русском02:08

Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем

URA.Ru01:48

Лавров отверг возможность создания военного союза России и Китая

Известия03:00

Лавров опроверг возможность создания военных союзов между РФ и Китаем

РЕН ТВ01:21

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

ТАСС01:20

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

РИА Новости01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
Политика

Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
RT на русском 06:51
Наука

Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.
iReactor вчера в 01:15
Общество

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service вчера в 12:48
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 02:02
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны

Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 08:17
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru 08:33
Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Технологии

Apple запустила собственную стриминговую платформу

Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Авто

Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan

В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.
Letnews.ru вчера в 13:23
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Общество

Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика

Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс

Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Хоккей

Сятери, Яруллин и Шипачев признаны лучшими игроками октября в КХЛ

ТАСС Спорт 05:46
Армия и оружие

Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии

По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Взгляд.ру 07:32
Армия и оружие

Jyllands-Posten (Дания): русские третируют семьи солдат НАТО (Jyllands-Posten)

Русские повадились изводить семьи военнослужащих НАТО в Прибалтике адресными телефонными звонками.
ИноСМИ 03:08
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Политика

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц

"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам в пятницу.
Интерфакс 07:30
Общество

Перевозка истребителя Су-34 по воронежской трассе удивила американцев

Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.
TV Губерния 07:44
Футбол

Шипачев, Павлюченкова и Шлеменко поздравили «Матч ТВ» с днем рождения

Матч ТВ 08:21
Происшествия

В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину

Кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в краже более 23 млн рублей, признала свою вину. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.
Горобзор.ру 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное