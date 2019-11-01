Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

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