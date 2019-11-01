Политика
ТАССЛавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз
Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".
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Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
Кино
В Сети появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»
Происшествия
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Политика
В МИДе рассказали о невозможности подготовить замену ДСНВ в срок
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Политика
Депутаты Рады обратились к США из-за ситуации вокруг батальона «Азов»
Депутаты Верховной рады Украины призвали Конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона «Азов» и провести расследование до принятия какого-либо решения.
Политика
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Сербии купить С-400 в кредит
В ближайшие месяцы власти России и Сербии могут провести переговоры по покупке российского ЗРК С-400 в кредит.
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Космос
Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Гаджеты
XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию
Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
Происшествия
Район поисков пропавших в Приморье рыбаков расширен до Сахалина
МЧС расширило район поисков рыбаков, пропавших в Приморье. Теперь их ищут до побережья Сахалина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Вильфанд рассказал о двух новых временах года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Происшествия
Российский полицейский надругался над посетительницей кафе
В Красноярском крае замначальника отдела полиции задержали за насильственные действия над посетительницей кафе.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Культура