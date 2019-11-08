Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

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