Политика

ТАССТАССЛавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Лавров: начинать с запретов на ядерные испытания на Ближнем Востоке не надо

РИА Новости04:58

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

ТАСС04:33

Лавров заявил об отказе РФ полностью ликвидировать ядерное оружие

Известия03:54

Лавров: Россия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия

Российская газета04:03

Россия отказалась избавиться от ядерного оружия

Lenta.ru03:57

Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия

Коммерсантъ05:27

Россия не откажется от ядерного оружия, заявил Лавров

Вести.Ru03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

REGNUM 04:04
Общество

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
Политика

Иностранный беспилотник сбили в Иране

В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Наука

Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии

Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
N+1 02:56
Происшествия

СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Космос

Россияне выберут имя для звезды в Большой Медведице

К участию в проекте были приглашены, в том числе, и россияне, которые смогут предложить имена для оранжевого карлика в созвездии Большой Медведицы.
Московский Комсомолец 08:30
Игры

Death Stranding получила от пользователей 61 балл на Metacritic — более 300 отзывов негативные

Средний балл игры Хидэо Кодзимы на момент публикации новости составил 61. У Death Stranding 487 положительных отзывов и 328 отрицательных.
CyberSport.ru 07:03
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Транспорт

Более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым продали в первые часы

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно», — говорится в сообщении.
Известия 06:51
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Политика

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru 06 ноября в 14:17
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Авто

В России Audi A6 и A7 получат новые моторы

В России Audi A6 и A7 оснастят новыми силовыми установками.
Vevby.ru 08:20
Технологии

Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Политика

«Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»

8 ноября «Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах страны сервис «Нацпроекты глазами людей».
МедиаРязань 08:38
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Evo-rus.com вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Общество

В Сочи появится инновационно-научный центр «Сириус»

Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи.
Вести.Ru 07:16
Политика

МИД КНР: США втягивают Китай в свои переговоры с РФ, отвлекая внимание

Ранее Фу Цун подтвердил готовность КНР сократить ядерные вооружения в разумных пределах, но отметил, что к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями страна присоединяться не намерена.
Российская газета 03:46
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия

Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

Газета.Ru 01:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное