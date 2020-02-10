Политика
КоммерсантъЛавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной
Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Россия не против того, чтобы вернуть в Киев своего посла.
Читать в источнике
Оценить129
Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТК Звезда вчера в 19:30
с чего всё началось
Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?Российская газетавчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
В дальнейшем ЦБ России не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Общество
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Наука
Врачи по анализу крови смогут диагностировать развитие депрессии
Исследования показали, что у людей с депрессией в крови фиксируется повышенный уровень различных метаболитов триптофана.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап
Компания Nissan решила наградить владельца Nissan Frontier, который смог проехать на грузовике более миллиона миль.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Политика
Россияне поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию
Подавляющее большинство россиян знает о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным изменениях Конституции РФ, поддерживает их и готово участвовать в соответствующем всероссийском опросе.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Общество
Дмитрий Махонин задался вопросом уборки снега в Перми
Напомним, ранее жители Перми жаловались в соцсетях на некачественную уборку снега, связывая это с уходом из региона предыдущего губернатора Максима Решетникова.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Наука
В Туле разработали новую методику лечения стресса
Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Здоровье
Мурашко рассказал об основных проблемах в подготовке медсотрудников
В России из-за непрофессионализма врачей в год умирают около 70 тыс. человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Футбол
Легионер «Зенита» предпочел жизнь в России Италии
Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони предпочел жизнь в России Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Армия и оружие
США переправили в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор еще один конвой
Еще один американский конвой въехал на территорию сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Колонна с подкреплениями была переброшена из Хасаки.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»
Американский актер, певец и драматург Билли Портер, уже блиставший своими нарядами на других церемониях, прибыл на красную ковровую дорожку в платье, "вдохновленным Кенсингтонским дворцом" и на высоких каблуках.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.