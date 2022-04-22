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Лавров заявил, что Россия не против предложенных Украиной стран-гарантов

Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Московский Комсомолец
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на заводе «Азовсталь» поставит точку в переговорах с РФ.
News.ru
В частности, главу российской дипломатии попросили прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского, будто бы Киев готов отказаться от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских боевиков в Мариуполе.
REGNUM
Лавров также заявил, что Россия не ведет ни с какими странами переговоров по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности.
Радио Маяк

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