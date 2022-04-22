РБКЛавров заявил, что Россия не против предложенных Украиной стран-гарантовРоссия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Московский КомсомолецГлава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на заводе «Азовсталь» поставит точку в переговорах с РФ.News.ruВ частности, главу российской дипломатии попросили прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского, будто бы Киев готов отказаться от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских боевиков в Мариуполе.REGNUMЛавров также заявил, что Россия не ведет ни с какими странами переговоров по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности.Радио МаякЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРИА НовостиSmotrim.ruРБКRT на русскомРоссийская газетаЦарьградПолитРоссияREGNUMИА Красная ВеснаГазета.RuDaily StormПодробнее о событииГлава МИД Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от УкраиныРИА Новостивчера в 10:24Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от УкраиныВзгляд.рувчера в 10:19Сергей Лавров: Россия не терпит ультиматумовRT на русскомвчера в 09:50Глава МИД Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины по поводу переговоровLenta.ruвчера в 10:09Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от УкраиныНациональная служба новостейвчера в 09:57Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от УкраиныИнтерфакс - Россиявчера в 09:55Лавров заявил, что Россия не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от УкраиныТАССвчера в 10:12Показать ещёОценить1,6KПоделиться