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Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину, а объявила СВО, не имея другого выхода

Российский министр иностранных дел ответил
 на вопросы телеканала «Би-би-си».
Инфо24
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину, спецоперация была объявлена, когда не осталось иного способа указать Западу на преступное втягивание Киева в НАТО.
РИА Новости
Лавров напомнил пожелания президента Украины Владимира Зеленского, сказанные еще в 2021 году, всем людям, считающим себя русскими на Украине, уезжать в Россию.
ИА Красная Весна
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
Известия

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Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину
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