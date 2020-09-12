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Ведомости

Лавров: Россия ответит на возможные санкции Запада

Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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Газета.Ru

Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 11:01
РИА Новости

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным

РИА Новостивчера в 08:11
ТАСС

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные новые санкции Запада

ТАССвчера в 07:03
RT на русском

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада

RT на русскомвчера в 07:32
URA.Ru

Лавров заявил, что Россия ответит на новые санкции Запада

URA.Ruвчера в 07:29
Lenta.ru

Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за дела Навального

Lenta.ruвчера в 07:19
РБК

Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада

РБКвчера в 08:02

Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины

Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.
РИА Новостивчера в 15:07
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Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43

Today's piece of trivia: Windranger Arcana's quiver and arrow have more triangles than morphling from r/DotA2 Как сделать интерфейс лучше Пользователь Reddit с ником meeepmeeerp предложил улучшение пользовательского интерфейса Dota 2: стоит разделить иконки положительных и отрицательных эффектов на центральной панели.
Dota2.ruвчера в 03:01

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUMвчера в 21:34
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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Новые автомобили11 сентября в 02:30
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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