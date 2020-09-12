Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.
Today's piece of trivia: Windranger Arcana's quiver and arrow have more triangles than morphling from r/DotA2 Как сделать интерфейс лучше Пользователь Reddit с ником meeepmeeerp предложил улучшение пользовательского интерфейса Dota 2: стоит разделить иконки положительных и отрицательных эффектов на центральной панели.
Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.