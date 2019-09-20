Политика
ТАССЛавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай
Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".
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с чего всё началось
В своей публикации, которая размещена на официальном сайте МИД России, глава ведомства заявил, что США выражают желание рассорить Москву и Пекин, при этом они его не скрывают.Южный Федеральный22:06
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Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Экономика
Экономия по диагонали: в России дешевеют «умные» телевизоры
По словам Валерии Андреевой, за три года доля ТВ с диагональю 45 дюймов (около 114 см) и выше выросла в 1,6 раза –– в 2019 году на большие ТВ приходится уже 20% продаж в штуках.
Известия 17:01
Общество
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в жилых домах
«Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ТК Звезда 22:22
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Технологии
Два воронежских вуза вошли в международный рейтинг университетов
Два воронежских вуза – ВГУ и медицинский университет – вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета».
РИА Воронеж 13:00
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Гаджеты
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
Ведомости 13:43
Армия и оружие
Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2»
Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
РЕН ТВ 14:52
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 15:38
Политика
Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.
РБК 20:40
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Известия 23:04
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb 21:01
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Китайская корпорация Huawei Technologies Co. в четверг представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.
Интерфакс 12:39
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева заявила, что фригидна
Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.
Wday.ru 05:57
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Общество
Зарплаты директоров школ Забайкалья различаются в разы
По словам Васильевой, зарплата директора школы в Читинском и Забайкальском районах может различаться в разы.
Московский Комсомолец Чита 23:27
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру 03:14
Общество
Лукашенко вынес взыскания чиновникам после инцидента педагога с учеником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы после конфликта с четвероклассником, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
РИА Новости вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
Игромания.ру 15:49
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
Чемпионат 12:39