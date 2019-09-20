с чего всё началось

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".

Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

Футбол Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».

Экономика Экономия по диагонали: в России дешевеют «умные» телевизоры По словам Валерии Андреевой, за три года доля ТВ с диагональю 45 дюймов (около 114 см) и выше выросла в 1,6 раза –– в 2019 году на большие ТВ приходится уже 20% продаж в штуках.

Общество Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в жилых домах «Роспотребнадзор поддерживает ограничения розничной продажи алкогольной продукции на таких объектах общественного питания», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Технологии Два воронежских вуза вошли в международный рейтинг университетов Два воронежских вуза – ВГУ и медицинский университет – вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета».

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Гаджеты Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.

Армия и оружие Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2» Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.

Здоровье Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».

Политика Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.

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Политика Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине.

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Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Гаджеты Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google Китайская корпорация Huawei Technologies Co. в четверг представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева заявила, что фригидна Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.

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Общество Лукашенко вынес взыскания чиновникам после инцидента педагога с учеником Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы после конфликта с четвероклассником, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

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