Политика
ТАССЛавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай
Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".
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Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
Чемпионат 17:09
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Политика
Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
Аргументы недели 06:59
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Хоккей
Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча
RZN.info вчера в 11:37
Футбол
«Арсенал» переиграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:48
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости вчера в 07:05
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»
«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
Спорт-Экспресс 09:51
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
REGNUM вчера в 07:15
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Экономика
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее.
Российская газета 17 сентября в 15:19
Кино
Скончался французский актер Шарль Жерар
iReactor 18:12
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 18:45
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Политика
Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников
Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19