Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".

Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

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