Политика

ТАССТАССЛавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

США пытается рассорить Россию и Китай – Лавров

Москва 2419:59

Лавров: США стремятся «поссорить» Россию и Китай

Московский Комсомолец19:38

Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

ТАСС17:03

Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай

ТК Звезда18:25

Лавров: США стремятся рассорить Россию и Китай

Аргументы и Факты17:55

Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай

Газета.Ru17:17

Лавров заявил о стремлении США рассорить Россию и Китай

Народные новости19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:53, Вашингтон
Футбол

Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»

Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап.
Чемпионат 17:09
Политика

В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Происшествия

В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Политика

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

Аргументы недели 06:59
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
Общество

Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев

Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Армия и оружие

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Хоккей

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча

RZN.info вчера в 11:37
Футбол

«Арсенал» переиграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:48
Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия

Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море

Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости вчера в 07:05
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Футбол

«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»

«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
Спорт-Экспресс 09:51
Армия и оружие

США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие

REGNUM вчера в 07:15
Армия и оружие

Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Экономика

Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее.
Российская газета 17 сентября в 15:19
Кино

Скончался французский актер Шарль Жерар

iReactor 18:12
Космос

Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период

В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 18:45
Энергетика

Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Политика

Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки

Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru вчера в 09:51
Политика

Владимир Путин прибыл в Ижевск на Всероссийский форум оружейников

Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.
REGNUM 09:51
Армия и оружие

В Пентагоне планируют переброску истребителей в Саудовскую Аравию

РЕН ТВ 18:12
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК 17 сентября в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное