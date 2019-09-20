с чего всё началось

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".

Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.

Политика В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.

Общество Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Технологии КНДР готовится спустить на воду субмарину с баллистическими ракетами Северная Корея намерена спустить на воду новую подводную лодку, которая может нести на борту баллистические ракеты, сообщает телеканал NHK, ссылаясь со на экспертов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc. Как отмечается, информация об этом была получена после анализа спутниковых снимков на берегу порта Синпхо, где расположена судоверфь КНДР.

Общество Старт продаж новых iPhone в Москве 20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.

Происшествия Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Авто Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.

Политика СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Авто Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser Российское представительство ООО "Тойота Мотор" в своём информационном письме заявило, что "информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" является "ложной".

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Технологии Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».