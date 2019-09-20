Политика
ТАССЛавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай
Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".
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с чего всё началось
В своей публикации, которая размещена на официальном сайте МИД России, глава ведомства заявил, что США выражают желание рассорить Москву и Пекин, при этом они его не скрывают.Южный Федеральныйвчера в 22:06
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Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru 18 сентября в 16:16
Технологии
КНДР готовится спустить на воду субмарину с баллистическими ракетами
Северная Корея намерена спустить на воду новую подводную лодку, которая может нести на борту баллистические ракеты, сообщает телеканал NHK, ссылаясь со на экспертов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc. Как отмечается, информация об этом была получена после анализа спутниковых снимков на берегу порта Синпхо, где расположена судоверфь КНДР.
МИР 24 01:13
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Происшествия
В Бурятии задержали идущего к Путину «шамана»
Lenta.ru вчера в 05:12
Происшествия
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Политика
СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ
В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.
Профиль 17 сентября в 05:34
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Космос
В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода
Piter.tv вчера в 02:20
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:15
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Авто
Toyota опровергла информацию о новом Land Cruiser
Российское представительство ООО "Тойота Мотор" в своём информационном письме заявило, что "информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser" является "ложной".
Российская газета 01:18
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Известная гадалка рассказала о проклятье Заворотнюк
iReactor вчера в 07:05
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости 18 сентября в 09:55