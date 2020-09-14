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ФАН
ФАН

Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия

Запад в ситуации с блогером Алексеем Навальным перешел все грани приличия и рамки разумного и использовал инцидент как повод для дополнительных санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безупречной работу пилота и омских врачей. Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального.
Телеканал RTVIвчера в 10:05
Подробнее о событии
RT на русском

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

RT на русскомвчера в 10:54
РИА Новости

Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада

РИА Новостивчера в 14:53
РБК

Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций

РБКвчера в 12:03
Lenta.ru

Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для новых санкций

Lenta.ruвчера в 15:39
Коммерсантъ

Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного

Коммерсантъвчера в 10:46
URA.Ru

Лавров объяснил, для чего был нужен инцидент с Навальным

URA.Ruвчера в 10:29
ТАСС

Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 10:25

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
629

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБКвчера в 12:17
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Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

SpaceX уже подала заявку на проведение летных тестовых испытаний в Бока-Чика в октябре-ноябре, в которой указана предельная высота подъема испытываемого прототипа 30 км. Маск же отметил в Twitter, что полет планируется на высоту 60 тыс футов (примерно 18,3 км).
Хайтек+13 сентября в 10:00
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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Медосмотры и диспансеризацию возобновили в Амурской области

В амурских медицинских учреждениях возобновили медосмотры и диспансеризацию для: пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в приемной или патронатной семье; несовершеннолетних; определенных групп взрослого населения.
Телепортвчера в 04:59

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22