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ФАН
ФАН

Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия

Запад в ситуации с блогером Алексеем Навальным перешел все грани приличия и рамки разумного и использовал инцидент как повод для дополнительных санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безупречной работу пилота и омских врачей. Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального.
Телеканал RTVIвчера в 10:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для новых санкций

Lenta.ruвчера в 15:39
РИА Новости

Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада

РИА Новостивчера в 14:53
ТАСС

Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 10:25
RT на русском

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

RT на русскомвчера в 10:54
Коммерсантъ

Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного

Коммерсантъвчера в 10:46
URA.Ru

Лавров объяснил, для чего был нужен инцидент с Навальным

URA.Ruвчера в 10:29
РБК

Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций

РБКвчера в 12:03

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Известия00:22
5

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).
Ведомостивчера в 07:01
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В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Жительница Могочи прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

Анастасия Саморокова из города Могоча Забайкальского края прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на канале ТНТ, в эфир программа с её участием вышла в эфире 13 сентября На сайте проекта говорится, что «Золото Геленджика» - это соревнования по несуществующим видам спорта и эстафета с невероятными препятствиями, проходящая в тематическом парке.
Чита.Рувчера в 08:32
9

National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
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Путин напомнил Лукашенко о позиции России по Белоруссии

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко напомнил ему о позиции Москвы, которая считает, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации.
Ведомостивчера в 10:00
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