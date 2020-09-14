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ФАН
ФАН

Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия

Запад в ситуации с блогером Алексеем Навальным перешел все грани приличия и рамки разумного и использовал инцидент как повод для дополнительных санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безупречной работу пилота и омских врачей. Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального.
Телеканал RTVIвчера в 10:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного

Коммерсантъвчера в 10:46
РИА Новости

Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада

РИА Новостивчера в 14:53
РБК

Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций

РБКвчера в 12:03
RT на русском

Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

RT на русскомвчера в 10:54
Lenta.ru

Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для новых санкций

Lenta.ruвчера в 15:39
URA.Ru

Лавров объяснил, для чего был нужен инцидент с Навальным

URA.Ruвчера в 10:29
ТАСС

Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 10:25

США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР
REGNUMвчера в 15:16

Медосмотры и диспансеризацию возобновили в Амурской области

В амурских медицинских учреждениях возобновили медосмотры и диспансеризацию для: пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в приемной или патронатной семье; несовершеннолетних; определенных групп взрослого населения.
Телепортвчера в 04:59

Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьер12 сентября в 01:33
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