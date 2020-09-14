Лавров заявил, что Запад в деле Навального перешел границы приличия
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Запад в ситуации с блогером Алексеем Навальным перешел все грани приличия и рамки разумного и использовал инцидент как повод для дополнительных санкций против РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Лавров прокомментировал версию о «счастливом» спасении Навального
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безупречной работу пилота и омских врачей. Сергей Лавров в интервью RTVI подробно прокомментировал отравление политика Алексея Навального.
Телеканал RTVIвчера в 10:05
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Лавров: западные партнеры в ситуации с Навальным перешли все рамки разумного
Коммерсантъвчера в 10:46