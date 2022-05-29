Также в воскресенье представитель Евросоюза агентству Reuters сообщил, что послы Евросоюза не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС.
Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций начинает "рушиться" накануне саммита, на котором планируют обсудить нефтяное эмбарго и план по сокращению зависимости от российских энергоресурсов, заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек.