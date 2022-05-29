Московский КомсомолецЛавров усомнился в снятии санкций против РФ, введенных из-за УкраиныКак сообщает французский телеканал TF1, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с французскими журналистами оценил перспективы снятия ограничительных мер из-за Украины в отношении России.Московский КомсомолецИнициированные Западом антироссийские санкции готовились достаточно давно и вряд ли будут сняты.ТАССЛавров отметил, что в данном случае речь уже "идет не об Украине, которая выступает инструментом, "разменной монетой", а о сдерживании развития России".РИА Новости24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.Газета.RuЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuRT на русскомLife.ruПрофильКомсомольская правдаREGNUMРЕН ТВТК ЗвездаТелеканал 360°ИА Красная ВеснаПодробнее о событииЛавров: Санкции против России готовились давно и вряд ли будут снятыРоссийская газетавчера в 15:49Лавров заявил, что антироссийские санкции готовились задолго до обострения ситуации на УкраинеRT на русскомвчера в 15:09Лавров: санкции в отношении РФ из-за Украины готовились давно и едва ли будут снятыГазета.Ruвчера в 15:37Глава МИД РФ Лавров заявил TF1, что санкции Запада готовились давно и вряд ли будут снятыLenta.ruвчера в 15:34Лавров заявил, что США и Запад не снимут санкции по окончании спецоперации РоссииРЕН ТВвчера в 15:22Лавров заявил, что Запад вряд ли пойдет на отмену последних антироссийских санкцийРИА Новостивчера в 15:15Глава МИД РФ Лавров: антироссийские санкции готовились достаточно давно и вряд ли будут снятыКомсомольская правдавчера в 15:38Показать ещёОценить196Поделиться