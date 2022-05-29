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Лавров усомнился в снятии санкций против РФ, введенных из-за Украины

Как сообщает французский телеканал TF1, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с французскими журналистами оценил перспективы снятия ограничительных мер из-за Украины в отношении России.
Московский Комсомолец
Инициированные Западом антироссийские санкции готовились достаточно давно и вряд ли будут сняты.
ТАСС
Лавров отметил, что в данном случае речь уже "идет не об Украине, которая выступает инструментом, "разменной монетой", а о сдерживании развития России".
РИА Новости
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

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Лавров: Санкции против России готовились давно и вряд ли будут сняты
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Лавров заявил, что антироссийские санкции готовились задолго до обострения ситуации на Украине
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Лавров: санкции в отношении РФ из-за Украины готовились давно и едва ли будут сняты
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Глава МИД РФ Лавров заявил TF1, что санкции Запада готовились давно и вряд ли будут сняты
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