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Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
RT на русском
Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.
РБК
По словам Лаврова, западные страны подталкивают Киев к продолжению боевых действий.
РИА Новости
"Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях", - подчеркнул глава МИД.
Югополис

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