Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет сборочное производство из города Ирбит (Свердловская область) в Петропавловск (административный центр Северо-Казахстанской области), сообщил глава компании Илья Хаит.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против старшего офицера 56-й мотопехотной бригады украинской армии, он обвиняется в целенаправленном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.