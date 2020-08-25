Лавров: Белорусской оппозицией руководят с Запада
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Белорусской оппозицией руководят западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве.В источнике
Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят.
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