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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Лавров: Белорусской оппозицией руководят с Запада

Белорусской оппозицией руководят западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят.
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Коммерсантъ

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят «западные партнеры»

Коммерсантъ12:00
Телеканал 360°

МИД России заявил о западном влиянии на белорусскую оппозицию

Телеканал 360°12:20
Газета.Ru

Лавров указал, что белорусской оппозицией руководят «западные партнеры»

Газета.Ru13:12
РБК

Лавров заявил об управлении белорусской оппозицией с Запада

РБК14:18
РИА Новости

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

РИА Новости11:59
Московский Комсомолец

Лавров заявил о руководимой Западом оппозиции в Белоруссии

Московский Комсомолец11:49
Комсомольская правда

Лавров заявил, что оппозицией в Белоруссии руководят с Запада

Комсомольская правда11:29

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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RT на русском14:19
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Газета.Ru15:32
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Газета.Ru14:03
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Газета.Ru02:19
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ИА Красная Весна15:22
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