Коронавирус
МордовМедиаЛавров заявил, что прежней «свободы» после пандемии не будет
Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», так как сохраняться перестраховочные меры, уверен министр иностранных дел. Об этом он заявил в интервью РБК.
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с чего всё началось
Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.РБК05:19
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