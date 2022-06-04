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Лавров заявил, что российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕС

Российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕС, а прибыль от экспорта энергоносителей несмотря на ограничения Евросоюза, в 2022 году будет существенно увеличена.
Комсомольская правда
Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.
Московский Комсомолец
Россия имеет альтернативы европейскому рынку, куда уже наращивает поставки.
РБК
По словам вице-премьера Александра Новака, в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.
РБК

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