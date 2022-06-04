Комсомольская правдаЛавров заявил, что российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕСРоссийский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕС, а прибыль от экспорта энергоносителей несмотря на ограничения Евросоюза, в 2022 году будет существенно увеличена.Комсомольская правдаРоссия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.Московский КомсомолецРоссия имеет альтернативы европейскому рынку, куда уже наращивает поставки.РБКПо словам вице-премьера Александра Новака, в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.РБКЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаГазета.RuПодробнее о событииЛавров заявил, что российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕСКомсомольская правда15:17Лавров напомнил, что нефть не подчиняется политикеSmotrim.ru15:10Глава МИД РФ оценил последствия для России от нефтяных санкцийИА Красная Весна14:55Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет РФ не пострадаетМосковский Комсомолец15:02Лавров заявил, что у России нет потерь бюджета из-за нефтяных санкций ЕвросоюзаГазета.Ru14:55Лавров исключил потери бюджета из-за нефтяного эмбарго ЕСРБК14:54Лавров заявил, что у России нет никаких потерь бюджета в связи с нефтяными санкциями ЕСТАСС14:21Показать ещёОценить8Поделиться