Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что дипломатические отношения — это желание убедить партнёра с помощью аргументов.

Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»

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