Политика

News.ruNews.ruЛавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»

Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что дипломатические отношения — это желание убедить партнёра с помощью аргументов.
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Русофобия со стороны НАТО «зашкаливает» — глава МИД РФ

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Лавров заявил о «зашкаливающей» русофобии со стороны НАТО

РИА Новости06:49
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Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
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ЦСКА намерен арендовать бразильского форварда «Фиорентины» Педро Абреу.
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Челси". Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
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Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.
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В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть

"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
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Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

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Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
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В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
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Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.
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Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
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В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

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