Политика
News.ruЛавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»
Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что дипломатические отношения — это желание убедить партнёра с помощью аргументов.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика
Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США
Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Авто
Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза
Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.
Политика
Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
Интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО возросла в 2019 году более чем на треть, а боевых самолетов - вдвое, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Общество
Эндокринолог перечислила признаки нарушения метаболизма
Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
Футбол
ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»
ЦСКА намерен арендовать бразильского форварда «Фиорентины» Педро Абреу.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Челси". Лондонское дерби закончилось со счетом 2:0 в пользу гостей.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Происшествия
В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры
Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож и ударил им господина Зарецкого в бедро. После это злоумышленник скрылся.
Происшествия
В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть
"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.
Политика
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря.
Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка к российскому певцу Филиппу Киркорову, постановив выставить на торги принадлежащую артисту квартиру.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко раскрыл свое отношение к ДНР и ЛНР
Проживающий в Москве экс-футболист столичного "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что для него "не существует ни ДНР, ни ЛНР", и назвал тему конфликта в Донбассе больной для себя.
Общество
Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии
Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
Авто
АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta
Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Общество
Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года.
Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Кино
Премьера «Ведьмака» прошла на Netflix
20 декабря на потоковом сервисе Netflix стартовал показ фэнтезийного сериала «Ведьмак», который назвали самым ожидаемым в 2019 году.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.