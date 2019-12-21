Политика

News.ruNews.ruЛавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»

Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что дипломатические отношения — это желание убедить партнёра с помощью аргументов.
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Русофобия со стороны НАТО «зашкаливает» — глава МИД РФ

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