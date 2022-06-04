Будьте в Плюсе

Лавров заявил, что у России нет потерь бюджета из-за нефтяных санкций Евросоюза

В России не зафиксировали никаких потерь бюджета с связи с нефтяными санкциями Евросоюза.
Газета.Ru
Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.
Московский Комсомолец
«Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — сказал он.
РБК
Россия имеет альтернативы европейскому рынку, куда уже наращивает поставки.
РБК

Подробнее о событии

Лавров опроверг бюджетные потери России из-за нефтяных санкций ЕС
ФАНвчера в 16:07
Лавров исключил потери бюджета из-за нефтяного эмбарго ЕС
РБКвчера в 15:53
Лавров напомнил, что нефть не подчиняется политике
Smotrim.ruвчера в 15:10
Лавров заявил, что российский бюджет не понес потерь из-за нефтяных санкций ЕС
Комсомольская правдавчера в 15:17
Лавров: учитывая цены на нефть, бюджет РФ не пострадает
Московский Комсомолецвчера в 15:02
Глава МИД РФ оценил последствия для России от нефтяных санкций
ИА Красная Веснавчера в 14:55
Лавров заявил, что у России нет потерь бюджета из-за нефтяных санкций Евросоюза
Газета.Ruвчера в 14:55

Интересное

Спикер парламента Венгрии Кевер заявил о проблемах с психикой у лидера Украины Зеленского

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть психические проблемы.
Lenta.ru19:32

Washington Post: Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.
РИА Новости20:31

Протестующие в Риме потребовали от ЕСПЧ расследовать преступления боевиков в Донбассе

Протестующие в Риме начали собирать подписи с призывом провести расследование преступлений украинских военных в Донбассе с 2014 года, рассказал организатор акции Амедео Авондет РИА "Новости".
Газета.Ru19:36

Эксперт Григорьев: Китай и США пытаются всеми силами избегать серьезных конфликтов

Скорее всего, Китай сможет бросить вызов США только когда Соединенные Штаты значительно ослабнут, а американцы пока стремятся провоцировать ослабление КНР только в "ползучем режиме", без резких движений, заключил Григорьев.
РИА Новости19:20

Во Франции раскрыли связь убитого в Донбассе наемника с ультраправыми элементами

По данным издания, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».
Известия18:27

Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Москва возложила ответственность за это на Киев.
РБКвчера в 15:40

FA: Байден получит отказ на требование к Эр-Рияду по добыче нефти и санкциям против России

Президенту США Джо Байдену во время предполагаемого визита в Саудовскую Аравию не удастся убедить страну увеличить добычу нефти и ввести санкции против России, пишет в статье для журнала Foreign Affairs обозреватель Далия Дасса Кэй.
РИА Новости18:50

Фергюсон высказался о боях против Хабиба и Оливейры

Бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, потерпевший четыре поражения подряд, уверен в том, что причиной всех его неудач в октагоне стал неверный подход к тренировочному процессу.
FightTime.ruвчера в 03:05

Путин сообщил о десятках уничтоженных российскими системами ПВО вооружений на Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений.
РИА Новостивчера в 12:46

Вирусолог Альтштейн: оспа обезьян может протекать тяжелее у людей с хроническими болезнями

"Опасным обстоятельством является наличие хронических инфекционных болезней, таких как туберкулез, хронические вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, наличие онкологических заболеваний, при лечении которых часто снижается иммунитет", — рассказал Альтштейн.
Газета.Ruвчера в 21:24