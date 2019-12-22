Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил

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