Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в ухудшении отношений виноват Киев, который первым отозвал своего дипломата.
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с чего всё началось

Открытый дипломат

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?
Российская газетавчера в 16:00

Подробнее о событии

Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Газета.Ru01:25

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

РБКвчера в 18:15

Лавров заявил о готовности обменяться послами с Украиной

РИА Новостивчера в 16:22

РФ не против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву

РЕН ТВвчера в 16:41

Лавров оценил возможность возвращения посла Украины в Москву

URA.Ruвчера в 16:31

Лавров оценил возможность возвращения посла Украины в Москву

RT на русскомвчера в 17:25

Лавров заявил, что Россия будет не против вновь обменяться с Украиной послами

ТАССвчера в 16:04
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Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:28
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Финансы

Рынок открылся в минусе - инвесторы уходят в защитные бумаги

Продолжается повышение акций "Яндекса" (+ 1 %) благодаря новости о том, что Bank of America Merrill Lynch просчитал эффект от закона, который потребует предустановку на электронных устройствах в России отечественного софта.
Finam.Ru 02:16
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости вчера в 12:52
Политика

Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка

REGNUM вчера в 22:46
Здоровье

Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса

Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
Rambler News Service вчера в 10:03
Общество

Кабмин проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году

Правительство проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году.
Российская газета 02:33
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
iReactor вчера в 20:32
Футбол

Вратарь «Аякса» Онана летом заменит Кепу в «Челси»

Как сообщает издание, Онана станет заменой нынешнему вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, чьей игрой недоволен главный тренер команды, Фрэнк Лэмпард.
Спорт-Экспресс 01:20
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Позже список может быть расширен. Военнослужащие с госнаградами получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Piter.tv 00:37
Здоровье

Онколог Дорофеев назвал способ снизить риск заболевания раком

Прежде всего, для уменьшения риска возникновения онкологии, гражданам, по словам медика, следует регулярно проходить осмотры.
RuNews24.ru 08 февраля в 12:56
Армия и оружие

Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта

Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Свободная Пресса 02:06
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК 02:00
Происшествия

Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного

РЕН ТВ вчера в 00:22
Футбол

«Бавария» намерена приобрести Фирмино

«Бавария» готовится сделать предложение по трансферу форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Soccer.ru 00:35
Космос

Найден метод определения космических условий по частице лунной пыли

РИА Новости 07 февраля в 04:39
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Гаджеты

Samsung показала изгибаемый Galaxy Z Flip в рекламе во время Оскара

Всего за пару дней до намеченного анонса во время мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится 11 февраля, Samsung выпустила содержательную рекламу Galaxy Z Flip прямо во время 92-й церемонии вручения Оскара.
3DNews 00:53
Политика

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 16:32
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Гаджеты

Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Rusargument 02:46
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета вчера в 02:16
Происшествия

Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
РБК 02:06
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия 08 февраля в 20:58
Общество

Жители Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии

По результатам референдума принятие закона о запрете и преследовании гомофобии поддержали жители Швейцарии, 10 февраля сообщает радио ERR.
Красная весна 01:47
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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