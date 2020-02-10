Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся?

с чего всё началось

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в ухудшении отношений виноват Киев, который первым отозвал своего дипломата.

Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

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