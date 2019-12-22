Политика

РБКРБКЛавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
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с чего всё началось
При этом "Авангард" мы уже презентовали американцам и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале
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Инфорос06:26

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Лавров заявил, что РФ на определенной стадии будет готова показать США комплекс «Сармат»

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Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США систему «Сармат»

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В Совфеде усомнились во влиянии санкций США на «Северный поток — 2»

Американские санкции не смогут серьёзно повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
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