Политика
РБКЛавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва показала Вашингтону систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат».
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с чего всё началось
При этом "Авангард" мы уже презентовали американцам и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Инфорос06:26
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Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Происшествия
В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания
Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Общество
Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Кино
Вышел трейлер новой картины с Эмми Адамс под название «Женщина в окне»
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Политика
В Совфеде усомнились во влиянии санкций США на «Северный поток — 2»
Американские санкции не смогут серьёзно повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред и член совета директоров ЦБ Василий Поздышев покинет свой пост, чтобы возглавить совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКСБ).
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Политика
Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Авто
Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее
Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов»
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых "урановых хвостов".
Происшествия
Следователи начали проверку после стрельбы из ружья в Дальнегорске
Следователи начали проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорске Приморского края, в результате которой четыре человека получили ранения.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Культура
Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»
Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы
Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.