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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

Сергей Лавров заявил, что в Волынской и Днепропетровской областях Украины есть лагеря для подготовки экстремистов. По его словам, в Белоруссии сейчас находятся около 200 экстремистов, которых натренировали на Украине. Министр заявил, что Россия будет бороться с попытками провокаций.В источнике
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ТАСС

Лавров: порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся в Белоруссии

ТАСС07:11
RT на русском

Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины

RT на русском06:31
РБК

Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии

РБК07:00
РИА Новости

Лавров: в Белоруссии работают 200 натренированных на Украине экстремистов

РИА Новости06:56
Российская газета

Лавров: Около 200 натренированных на Украине радикалов находятся в Беларуси

Российская газета06:35
Коммерсантъ

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

Коммерсантъ07:04
Известия

Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины

Известия07:05

Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID станет исследование на добровольцах старше 60 лет, и выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.
РИА Новости04:08
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В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2020, 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.
REGNUM22:43
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Более 74 тысяч жителей Марий Эл получают льготные лекарства и лечение

На сегодняшний день в Марий Эл насчитывается более 74 тысяч льготников: это инвалиды 1,2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы.
ГТРК Марий Эл31 августа в 02:35

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца https: / / t.co / cvA2MY0Xnd pic.twitter.com / 5TafsQ7lA0 — РИА Новости (@ rianru) September 2, 2020 Кроме того, исследователи обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа.
Взгляд.ру06:58