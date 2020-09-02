Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
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Сергей Лавров заявил, что в Волынской и Днепропетровской областях Украины есть лагеря для подготовки экстремистов. По его словам, в Белоруссии сейчас находятся около 200 экстремистов, которых натренировали на Украине. Министр заявил, что Россия будет бороться с попытками провокаций.В источнике
С чего всё началось
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.
РИА Новости07:10
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