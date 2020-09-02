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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

Сергей Лавров заявил, что в Волынской и Днепропетровской областях Украины есть лагеря для подготовки экстремистов. По его словам, в Белоруссии сейчас находятся около 200 экстремистов, которых натренировали на Украине. Министр заявил, что Россия будет бороться с попытками провокаций.В источнике
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РИА Новости

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.
РИА Новости07:10
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ТАСС

Лавров: порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся в Белоруссии

ТАСС08:02
RT на русском

Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины

RT на русском06:31
РИА Новости

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

РИА Новости07:10
Коммерсантъ

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

Коммерсантъ07:04
Российская газета

Лавров: Около 200 натренированных на Украине радикалов находятся в Беларуси

Российская газета06:35
РБК

Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии

РБК07:39
Известия

Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины

Известия07:05

Ульф Линдал: проблемы доллара только начинаются

Reuters в материале U.S. dollar's woes are only beginning, some bears say со ссылкой на Линдала, недавняя слабость доллара ”является началом очень серьезного сдвига”, который может нанести ущерб многим инвесторам, вкладывающим деньги в акции и облигации США.
Вестник Кавказа01:00
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«Зенит». Что хорошо и где тонко

По сравнению с прошлым сезоном «Зенит» набрал на одно очко меньше, в его составе играет один из лучших бомбардиров сезона (Азмун, 4 мяча) и второй (наряду с Гильерме) вратарь страны (Кержаков) по количеству сухих матчей (3). В сборную России «Зенит» делегировал 5 футболистов.
Bobsoccer01:49

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Около 5 млрд рублей направят на дорожные работы в Якутии до конца года

Всего на строительство и ремонт дорог республики будет направлено 4,7 миллиардов рублей до конца этого года, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 2407:00
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Власти Турции поддержали местный автопром таможенными барьерами

Налоги на большинство импортируемых автомобилей, с целью улучшения пагубной ситуации во внешней торговле, вызванной пандемией коронавируса, повысили власти Турции 30 августа, сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна30 августа в 06:29
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Алексей Миранчук прилетел в Бергамо подписывать контракт с «Аталантой»

Бывший игрок футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук прилетел в Италию По данным известного спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок отправился в Бергамо для подписания трудового договора с "Аталантой".
Честный рейтинг букмекеров04:36

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09

«Русская аквакультура» взялась за разведение лосося на Дальнем Востоке

Компания «Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурного лосося, выиграла на торгах рыбоводный участок на Дальнем Востоке и сейчас изучает возможности выращивания этой рыбы там, сообщил РБК гендиректор группы Илья Соснов.
РБКвчера в 03:00

Фаворит в борьбе за пост премьера Японии продолжит курс Абэ по Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который считается основным претендентом на пост премьера страны, заявил, что намерен придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов.
Интерфакс05:05
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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