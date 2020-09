Ульф Линдал: проблемы доллара только начинаются

Reuters в материале U.S. dollar's woes are only beginning, some bears say со ссылкой на Линдала, недавняя слабость доллара ”является началом очень серьезного сдвига”, который может нанести ущерб многим инвесторам, вкладывающим деньги в акции и облигации США.