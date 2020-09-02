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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В настоящее время на территории Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов, прошедших подготовку на Украине. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением на пресс-конференции в Москве выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
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РИА Новости

Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.
РИА Новости07:10
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Российская газета

Беларусь: тревожные дни

Российская газета12:42
РИА Новости

Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

РИА Новости07:10
ТАСС

Лавров: порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся в Белоруссии

ТАСС08:02
Коммерсантъ

МИД Украины назвал фантазией слова Лаврова об украинских экстремистах в Белоруссии

Коммерсантъ08:50
РБК

Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии

РБК07:39
RT на русском

В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

RT на русском09:19
Известия

Киев прокомментировал сообщения об экстремистах Украины в Белоруссии

Известия09:02
КП - Беларусь

Глава МИД Украины Кулеба ответил на слова Лаврова о «200 украинских экстремистах»

КП - Беларусь11:18

Тренер «Ак Барса»: Рейдеборн перевернул игру с ЦСКА, отразив буллит

Голкипер "Ак Барса" Адам Рейдеборн перевернул игру за Кубок открытия КХЛ с московским ЦСКА, отразив буллит Антона Слепышева, заявил главный тренер казанского хоккейного клуба Дмитрий Квартальнов.
Тренер «Ак Барса»: Рейдеборн перевернул игру с ЦСКА, отразив буллит
РИА Новости15:40

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
РИА Новости15:31
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБК15:39

В Ростовской области ввели режим ЧС на территории села из-за пожара

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области из-за лесного пожара, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.
РИА Новости13:53

Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВ15:05
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Принц Гарри и Меган Маркл начнут сотрудничать с Netflix

По словам директора по контенту Netflix Теда Сарандоса, платформа гордится сотрудничеством с парой и уверена, что принц Гарри и Мэган Маркл «могут помочь создать стабильность и улучшить понимание аудитории во всем мире».
Афиша Daily16:01