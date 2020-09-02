Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
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В настоящее время на территории Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов, прошедших подготовку на Украине. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением на пресс-конференции в Москве выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Он прокомментировал
заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
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