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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В настоящее время на территории Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов, прошедших подготовку на Украине. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением на пресс-конференции в Москве выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
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Он прокомментировал
 заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
RT на русскомвчера в 09:19
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Коммерсантъ

МИД Украины назвал фантазией слова Лаврова об украинских экстремистах в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 08:50
RT на русском

В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:19
ТАСС

Лавров: порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся в Белоруссии

ТАССвчера в 08:02
Московский Комсомолец

МИД Украины ответил Лаврову про «украинских экстремистов» в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:32
РБК

Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии

РБКвчера в 07:39
РИА Новости

Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

РИА Новостивчера в 07:10
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Киев прокомментировал сообщения об экстремистах Украины в Белоруссии

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КП - Беларусь

Глава МИД Украины Кулеба ответил на слова Лаврова о «200 украинских экстремистах»

КП - Беларусьвчера в 11:18

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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В Шлиссельбурге прошли обыски по делу о зарплате бывшего мэра

Шлиссельбург, Ленинградская область, 2 сентября 2020, 21:34 — REGNUM В здании администрации города Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области в среду, 2 сентября, прошли следственные действия в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
REGNUMвчера в 14:34
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В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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Немецкая оппозиция требует остановить постройку СП-2 из-за Навального

Немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт из оппозиционной партии «Союз 90 / Зеленые» призвала прервать постройку газопровода «Северный поток — 2» из-за якобы отравления Алексея Навального, сообщает издание RTL.
ФАНвчера в 15:45
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В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом», — отмечается в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.
RT на русскомвчера в 03:42
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