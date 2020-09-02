Политика
Газета.RuЛавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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с чего всё началось
По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.РИА Новости07:10
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Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году
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Умер экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико. Об этом сообщил бывший фронтмен коллектива Юрий Шатунов в своем Instagram-аккаунте.
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Захарова заявила об отсутствии фактуры в данных ФРГ о Навальном
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что заявление ФРГ об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального не имеют «фактуры».
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Футбол
Томас Цорн: Верю в успех Тедеско и «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн считает, что наставник красно-белых Доменико Тедеско надолго задержится в столичном клубе.
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Культура
Минкульт опроверг получение обращения о запрете фильма «Цой»
Ранее стало известно, что сын музыкального исполнителя Александр Цой направил президенту письмо, в котором попросил запретить выход фильма о его отце в широкий прокат.
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У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы.
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Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Москва, 2 сентября 2020, 13:48 — REGNUM О результатах вскрытия тела советской и российский певицы Валентины Легкоступовой рассказала дочь певицы Анетта Бриль.
REGNUM 06:48
Футбол
«Лацио», «Рома» и «Валенсия» заинтересованы в форварде «Спартака»
Ларссон-младший перешел в "Спартак" прошлым летом из шведского "Норчеппинга" и в прошлом сезоне отметился 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами за "красно-белых".
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Экономика
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
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RT на русском 08:20
Общество
Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Авто
Крупнейшие автоконцерны в РФ повысили цены на автомобили
1 сентября стало известно, что крупные автопроизводители, подняли свои цены на автомобили в России.
Про Кроссоверы 09:04
Общество
РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»
Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 11:08
Хоккей
ЦСКА — Ак Барс 1:0 (2-й период)
РИА Новости 12:43
Шоу-бизнес
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Вчера на просторах Youtube появилось видео, где Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Little Big) заявили о своем разводе.
CT news вчера в 13:09
Культура
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
Evo-rus.com 08:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
View this post on Instagram Поехали! #парочка A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Aug 31, 2020 at 1:00am PDT Стоит отметить, Лиза и Гарри в семье Пугачевой и Галкина появились в 2013-ом году.
Kadara.ru вчера в 12:12
Происшествия
В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ 07:51
Происшествия
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана
Российская газета 09:27
Шоу-бизнес
Певица Ирина Салтыкова снялась обнаженной на фоне слухов о раке
За обнаженные фото уже получали порцию негатива Светлана Бондарчук, певица Натали, гастроблогер Ника Белоцерковская и многие другие популярные инстаграм-дивы.
Собеседник 10:32
Происшествия
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Известия 09:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере ван де Бека
RT на русском 12:58
Происшествия
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Около двух десятков дач загорелись в Белокалитвинском районе Ростовской области.
Российская газета 10:04
Общество
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 00:42
Футбол
Черчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с Сербией
Игроки прибыли тремя группами, поэтому тренировки проходили постепенно.
Честный рейтинг букмекеров 08:21
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей
Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс.
WomanHit.ru 10:21
Гаджеты
IPhone 11 назвали самым популярным смартфоном в мире
Агентство Omdia провело исследование, в ходе которого составило рейтинг самых популярных смартфонов в мире по итогам первой половины 2020 года.
Деловое.ТВ 12:43
Политика
В МИД России прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального
Берлин ранее заявил, что проведённые специалистами лаборатории бундесвера исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
RT на русском 10:40
Общество
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Выплаты положены для лиц, чьи профессии являются социально или экономически значимыми.
REGNUM 08:42
Общество
В Калужской области стартовало досрочное голосование в органы МСУ
Калуга, 2 сентября 2020, 16:33 — REGNUM В Калужской области 2 сентября началось досрочное голосование в представительные органы местного самоуправления.
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