Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
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В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.В источнике
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заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
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