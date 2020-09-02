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Газета.Ru
Газета.Ru

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.В источнике
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 заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
RT на русском09:19
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МИД Украины ответил Лаврову про «украинских экстремистов» в Белоруссии

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Vevby.ru31 августа в 01:07
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