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Газета.Ru
Газета.Ru

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.В источнике
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 заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
RT на русском09:19
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Московский Комсомолец

МИД Украины ответил Лаврову про «украинских экстремистов» в Белоруссии

Московский Комсомолец09:32
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Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

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МИД Украины назвал фантазией слова Лаврова об украинских экстремистах в Белоруссии

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Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии

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В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

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