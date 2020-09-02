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Газета.Ru
Газета.Ru

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.В источнике
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 заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
RT на русскомвчера в 09:19
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Московский Комсомолец

МИД Украины ответил Лаврову про «украинских экстремистов» в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:32
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В Киеве заявили, что не ведут подрывной деятельности в Белоруссии

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Коммерсантъвчера в 08:50
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Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии

РБКвчера в 07:39
РИА Новости

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

РИА Новостивчера в 07:10
ТАСС

Лавров: порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся в Белоруссии

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Глава МИД Украины Кулеба ответил на слова Лаврова о «200 украинских экстремистах»

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В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Дамаск, 3 сентября 2020, 01:20 — REGNUM Ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс отразили средства противовоздушной обороны Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы республики.
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МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Фактывчера в 09:23

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
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Происхождение таинственных радиосигналов из космоса объяснено

По словам исследователей, одной из главных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса считаются магнетары — разновидность нейтронных звезд, которые обладают экстремально сильным магнитным полем.
Live2431 августа в 12:58
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

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Газета.Ruвчера в 13:10
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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