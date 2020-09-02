Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Смотрите также
Ринк опроверг возможность использования «Новичка» против Навального
Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в «Барселоне»
В Венеции открывается 77-й кинофестиваль
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае
Mercedes-Benz рассекретил новый седан S-Class с пятью мониторами
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
Макей заявил, что в Белоруссии удалось избежать украинского сценария
Заседание коллегий МИД России и Белоруссии пройдет в ноябре в Минске
Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Отец Месси заявил, что аргентинец не останется в «Барселоне»
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.В источнике
С чего всё началось
Он прокомментировал
заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что с Украины в Белоруссию направлены порядка 200 экстремистов для дестабилизации ситуации.
Подробнее о событии
МИД Украины ответил Лаврову про «украинских экстремистов» в Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 09:32
МИД Украины назвал фантазией слова Лаврова об украинских экстремистах в Белоруссии
Коммерсантъвчера в 08:50
Глава МИД Украины Кулеба ответил на слова Лаврова о «200 украинских экстремистах»
КП - Беларусьвчера в 11:18